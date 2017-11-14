Медведев связал санкции США с продвижением американского СПГ в Европе

МАНИЛА, 14 ноя — РИА Новости. Отдельные положения закона о санкциях в отношении РФ со стороны США направлены на продвижение американского СПГ на европейский рынок, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам саммитов АСЕАН и ВАС.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".

"Если в конечном счете будут использованы отдельные инструменты этого закона (о санкциях США против РФ — ред.), это ударит прежде всего по европейскому бизнесу, по интересам граждан Евросоюза, будет создавать напряжение на рынке третьих стран, потому что не будут реализованы новые проекты, могут произойти какие-то иные изменения, в том числе по ценам", — сказал Медведев.

"Этот закон в известной степени превращается в инструмент конкурентной борьбы для продвижения СПГ из США на европейский рынок, причем с нарушением правил конкуренции. Это не видеть нельзя, и это действительно возмущает многих представителей бизнеса из ЕС, да и отдельных политиков Евросоюза", — добавил премьер.