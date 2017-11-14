Медведев назвал третий энергопакет ЕС способом давления на Россию

Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам саммита АСЕАН и ВАС. 14 ноября 2017

Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам саммита АСЕАН и ВАС. 14 ноября 2017

МАНИЛА, 14 ноя — РИА Новости. Инициатива Еврокомиссии по распространению норм третьего энергопакета ЕС на все газопроводы, доставляющие "голубое топливо" в союз, выглядит как способ давления на Россию с целью побудить ее отказаться от проекта "Северный поток-2", — заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Как минимум с правовой точки зрения эта позиция весьма спорная, если не сказать абсурдная, потому что так можно объявить зонами покрытия любым этим самым энергетическим пакетом вообще любые отношения в мире", — сказал Медведев на пресс-конференции.

"По всей вероятности, это все-таки способ давления на нашу страну и на некоторые государства, в частности Европейского союза, с целью убедить нас отказаться от строительства второй нитки "Северного потока" или каким-то образом усложнить эту работу", — отметил российский премьер.