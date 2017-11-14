Медведев охарактеризовал "Северный поток-2"

МАНИЛА, 14 ноя — РИА Новости. Россия подходит к "Северному потоку-2" как к коммерческому проекту, направленному на энергобезопасность ЕС, это не политический инструмент, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Наш подход к реализации этого проекта остается неизменным. Это никакой не политический инструмент, никакое не средство влияния нашей страны на европейские страны, как это отдельно подают некоторые государства и политики. Это совершенно другое. Это нормальный коммерческий проект, направленный на обеспечение энергетической безопасности Европы, который, конечно, выгоден Российской Федерации, поскольку приносит нам весьма немалые дополнительные доходы", — сказал Медведев на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что РФ будет наблюдать за развитием ситуации вокруг газопровода и решением Еврокомиссии.

Еврокомиссия на минувшей неделе согласовала свои предложения по поправкам к Газовой директиве Евросоюза. Их цель — сделать так, чтобы ключевые принципы энергетического законодательства Евросоюза применялись ко всем трансграничным газопроводам там, где они проходят по территории ЕС. К таким принципам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа.

Сейчас на морские газопроводы, такие как "Северный поток — 2", эти принципы не распространяются в принципе. Однако, согласно поправкам к директиве, эти нормы смогут действовать только там, где трансграничные газопроводы проходят по территории ЕС. Касательно применения законодательства к другим частям таких трубопроводов Еврокомиссия предлагает международные переговоры.