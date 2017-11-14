Премьер Японии потребовал от АСЕАН снять запрет на японский импорт

МАНИЛА, 14 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребовал от Китая, Южной Кореи и стран АСЕАН снять запрет на импорт японских продуктов, который был введен из-за аварии на атомной электростанции "Фукусима-1" в 2011 году.

"Так совпало, что прошло более шести лет со времени мощного землетрясения на востоке. Я настоятельно требую, чтобы запрет на импорт японских продуктов был снят на основе научных выводов", — заявил Абэ на саммите АСЕАН+3 в Маниле.

11 марта 2011 года на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, которое получило официальное название "Великое землетрясение Восточной Японии". Землетрясение подобной силы, по оценкам ученых, происходит в этой стране не чаще одного раза в 600 лет. Стихийное бедствие привело к тяжелой аварии на японской АЭС "Фукусима".

Авария на АЭС "Фукусима-1"стала крупнейшей за последние 25 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Произошли утечки радиации в атмосферу и морскую воду.

После аварии ряд стран, в том числе Южная Корея, Китай, Сингапур запретили или ввели ограничения на импорт рыбы, пищевой и сельскохозяйственной продукции из японских префектур, которые пострадали от утечки радиоактивных веществ.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (The Association of Southeast Asian Nations, АСЕАН) образована 8 августа 1967 года в Бангкоке (Таиланд). Первоначально в нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Позднее присоединились Бруней-Даруссалам (1984), Вьетнам (1995), Лаос и Мьянма (1997), Камбоджа (1999). Статус специального наблюдателя имеют Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор.