МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости/Прайм. Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило свою оценку по росту цен на нефть к 2025 году на 18%, до 83 долларов за баррель, к 2040 году — на 11%, до 111 долларов за баррель, следует из базового сценария ежегодного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2017 (WEO-2017).
В настоящее время нефть марки Brent торгуется вблизи 63 долларов за баррель, нефть марки WTI — вблизи 56 долларов за баррель.
Агентство отмечает, что изменения в прогнозе связаны с тремя основными факторами. Во-первых, с пересмотром в сторону повышения прогноза по извлекаемым запасам сланцевой нефти и газового конденсата в США (с 80 миллиардов баррелей до 105 миллиардов баррелей).
В-третьих, с увеличением объема краткосрочных инвестиций за счет снижения времени на реализацию добывающих проектов. Таким образом, как поясняет агентство, производителям легче быстро реагировать на растущий спрос на нефть и быстрее удовлетворять эту потребность.