Кабмин расширил список продуктов со спиртом, не относящихся к алкоголю

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Правительство РФ утвердило обновленный перечень пищевой продукции с содержанием этилового спирта более 0,5%, которая при этом не относится к алкогольной продукции, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

В России алкогольной считается пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, или спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции.

Вместе с тем правительство может установить перечень продуктов с содержанием спирта более 0,5%, которые, однако, алкогольными не считаются. Такой список был утвержден в конце июня 2012 года, в нем были указаны коды по Общероссийскому классификатору продукции (ОК) и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС).

Постановление, которое было опубликовано в понедельник, вводит два перечня — с кодами по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) соответственно. Прежний документ утрачивает силу.

К алкогольной продукции по-прежнему не относятся напитки брожения, квасы и напитки с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2% включительно, напитки на пряно-ароматическом растительном сырье с содержанием этилового спирта 0,5-1,2%, содержащие спирт кисломолочные продукты, мороженое и щербеты, сырокопченые колбасы, мучные кондитерские изделия, шоколад и шоколадные изделия.

Вместе с тем в перечне появились и новые продукты — повидло, желе, соусы, пасты, приправы, протертые или дробленые с сахаром фрукты, начинки, экстракты, плодовые и ягодные сиропы-полуфабрикаты, пряности и экстракты пряностей, натуральные ароматообразующие вещества.