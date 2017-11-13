Мурманская область заняла шестое место в рейтинге энергоэффективности

МУРМАНСК, 13 ноя – РИА Новости. Политика энергосбережения позволила Мурманской области занять шестое место по России в рейтинге энергоэффективности, что в свою очередь является фактором инвестиционной привлекательности региона, сообщила губернатор Марина Ковтун на открытии XII специализированной выставки-конференции "Северный топливно-энергетический комплекс".

Выставка открыла череду мероприятий VI Мурманской международной деловой недели. Как отметила Ковтун, правительство региона уделяет энергетической отрасли ключевое внимание – как в ходе реализации крупных инвестпроектов в регионе, так в контексте развития Арктической зоны России.

Глава региона также отметила, что в рейтинге энергоэффективности регионов Мурманская область второй год подряд занимает первое место среди субъектов среднего уровня бюджетной обеспеченности. В целом по России область вышла на шестое место. "Для нас это не просто успех, но, прежде всего, важнейший фактор инвестиционной привлекательности Мурманской области", – подчеркнула губернатор.

По ее мнению, стать одним из лидеров опубликованного недавно министерством энергетики РФ рейтинга энергоэффективности субъектов Мурманской области позволила политика энергосбережения. Как заявила Ковтун, важный шаг в этом направлении – внедрение энергосервисных контрактов. Мончегорск стал первым в регионе городом, где в 2016 году был заключен крупный энергосервисный договор по модернизации уличного освещения.

"В настоящее время в регионе выстроена система взаимоувязанных программ энергосбережения, включающая региональную программу повышения энергоэффективности объектов областной собственности, программы областных бюджетных учреждений и муниципальных образований", — отметила глава региона.

Шестая Мурманская международная деловая неделя проходит 13-17 ноября 2017 года. Ожидается порядка 3,5 тысячи участников, гости из 18 субъектов России и 13 зарубежных стран. Состоятся более 20 мероприятий – выездная сессия Санкт-Петербургского экономического форума "Регионы России. Новые точки роста. Арктическим курсом", международные конференции "Освоение арктического шельфа: шаг за шагом", "Полярные маршруты Арктики", "Горно-промышленный комплекс БЕАР – взгляд в будущее", "Женщины в социальном бизнесе: опыт северных регионов", выставка-конференция "СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс", туристическая площадка "Made in Arctic (Сделано в Арктике)", Неделя науки "Молодая наука Арктики" и другие.

Другие новости региона читайте здесь >>