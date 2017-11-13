Мурманская область заняла шестое место в рейтинге энергоэффективности

МУРМАНСК, 13 ноя – РИА Новости. Политика энергосбережения позволила Мурманской области занять шестое место по России в рейтинге энергоэффективности, что в свою очередь является фактором инвестиционной привлекательности региона, сообщила губернатор Марина Ковтун на открытии XII специализированной выставки-конференции "Северный топливно-энергетический комплекс".
Выставка открыла череду мероприятий VI Мурманской международной деловой недели. Как отметила Ковтун, правительство региона уделяет энергетической отрасли ключевое внимание – как в ходе реализации крупных инвестпроектов в регионе, так в контексте развития Арктической зоны России.
Глава региона также отметила, что в рейтинге энергоэффективности регионов Мурманская область второй год подряд занимает первое место среди субъектов среднего уровня бюджетной обеспеченности. В целом по России область вышла на шестое место. "Для нас это не просто успех, но, прежде всего, важнейший фактор инвестиционной привлекательности Мурманской области", – подчеркнула губернатор.
По ее мнению, стать одним из лидеров опубликованного недавно министерством энергетики РФ рейтинга энергоэффективности субъектов Мурманской области позволила политика энергосбережения. Как заявила Ковтун, важный шаг в этом направлении – внедрение энергосервисных контрактов. Мончегорск стал первым в регионе городом, где в 2016 году был заключен крупный энергосервисный договор по модернизации уличного освещения.
"В настоящее время в регионе выстроена система взаимоувязанных программ энергосбережения, включающая региональную программу повышения энергоэффективности объектов областной собственности, программы областных бюджетных учреждений и муниципальных образований", — отметила глава региона.