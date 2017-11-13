ОПЕК повысила прогноз по мировому спросу на нефть на 2017-2018 годы

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. ОПЕК улучшила прогноз по спросу на нефть в мире в 2017 году, повысив его на 74 тысячи баррелей в сутки по сравнению с октябрьской оценкой, до 96,94 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе организации за ноябрь.

По сравнению с 2016 годом рост показателя составит 1,53 миллиона баррелей в сутки. При этом в ноябрьском докладе пересмотрено значение спроса в 2016 году — по сравнению с октябрьским докладом оно увеличилось на 0,07 миллиона баррелей в сутки.

"Оценка спроса на нефть в мире на 2017 год была пересмотрена в сторону повышения примерно на 74 тысячи баррелей в сутки (по сравнению с предыдущим отчетом – ред.), в первую очередь, чтобы отразить результаты из Китая в третьем квартале, которые превысили ожидаемые значения", — говорится в докладе. ОПЕК также улучшила прогноз по спросу на нефть в мире на 2018 год, повысив свою оценку примерно на 0,26 миллиона баррелей в сутки, до 98,45 миллиона баррелей в сутки.

Спрос на нефть ОПЕК в 2017 году, как ожидается, составит 33 миллиона баррелей в сутки, что на 0,71 миллиона баррелей в сутки выше аналогичного показателя 2016 года. Прогноз по данному индикатору повышен на 0,2 миллиона баррелей в сутки против октябрьской оценки. В 2018 году спрос на нефть ОПЕК продолжит расти, составив 33,4 миллиона баррелей в сутки (прогноз повышен на 0,3 миллиона баррелей в сутки).

В то же время ОПЕК понизила свой прогноз по предложению на рынке нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК на 2017 год, — примерно на 0,02 миллиона баррелей в сутки, до 57,67 миллиона баррелей в сутки. По сравнению с 2016 годом показатель увеличится на 0,65 миллиона баррелей в сутки. Прогноз по показателю на 2018 год также понижен — примерно на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 58,54 миллиона баррелей в сутки.

По предварительным данным, общее предложение на рынке нефти в мире в октябре выросло на 0,53 миллиона баррелей в сутки по сравнению с сентябрем — до 96,71 миллиона баррелей в сутки.