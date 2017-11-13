МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия поможет Саудовской Аравии с опреснением морской воды, в том числе создать в стране производство оборудования для опреснительных станций, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости протокола заседания межправительственной комиссии, которая прошла 2 ноября в Эр-Рияде.

Отмечается, что ближневосточное королевство выразило заинтересованность в сотрудничестве с Россией по ряду направлений в сфере опреснения воды. В частности, предполагается наладить сотрудничество в производстве и поставке запасных частей для станций опреснения, соответствующих стандартам Саудовской Аравии.

Также будут поддерживаться российские компании в части создания в Саудовской Аравии тяжелой промышленности для производства модулей опреснения воды и вспомогательного оборудования. Сотрудничество будет налажено и в сфере обмена опытом по опреснению воды. Саудовская Аравия при этом в будущем планирует провести презентацию существующих и планируемых в государстве инвестиционных возможностей в сфере опреснения морской воды.

Кроме того, королевство ознакомится с российскими инженерно-консультативными компаниями и компаниями-подрядчиками, работающими в сфере энергетики, водных ресурсов, линий водо- и энергоснабжения и трансформаторных станций, а также с применяемыми в этих сферах практиками эксплуатации и обслуживания.

Саудовская Аравия планирует сотрудничать с Россией и в таких областях, как электронное образование, развитие технических программ, привлечение экспертов, обладающих необходимыми знаниями в области опреснения воды. Такая совместная деятельность будет вестись через взаимодействие с научно-исследовательскими центрами и российскими университетами в области современных технологий опреснения воды и возобновляемых источников электроэнергии, отмечается в материалах.