Первый этап реконструкции дороги Черкесск-Хабез-Архыз завершен в КЧР

ЧЕРКЕССК, 13 ноя — РИА Новости. Первый этап реконструкции участка автомобильной дороги межмуниципального значения Черкесск-Хабез-подъезд к международному центру отдыха общей протяженностью шесть километров завершен в Карачаево-Черкессии, сообщил в социальной сети "Инстаграм" глава республики Рашид Темрезов.

В настоящее время завершён первый этап реконструкции дороги, в частности на третьей полосе движения увеличена пропускная способность, благодаря этому дорога расширилась на 11 метров. Кроме того, укреплена обочина, установлены два автопавильона с посадочными площадками и 130 дорожных знаков, построено барьерное ограждение.

"В ходе приемов граждан в Хабезском районе его жители неоднократно говорили о том, что дорога Черкесск-Хабезский район находится в неудовлетворительном состоянии. Мы приняли решение о реконструкции дороги за счёт средств республиканского дорожного фонда, потому что она является очень важной транспортной артерией — по ней движется плотный автомобильный поток, в том числе к нашим курортам в Архызском ущелье", — написал на своей странице в "Инстаграме" Рашид Темрезов.

По поручению главы Карачаево-Черкесии также разрабатывается проектно-сметная документация для проведения реконструкции оставшейся части дороги. На уже отремонтированном участке дороги Темрезов поручил установить электроосвещение.

"Реконструкция дороги продолжится, и она будет соответствовать всем требованиям как с точки зрения качества дорожного полотна, так и с точки зрения безопасности дорожного движения", — написал Темрезов в "Инстаграм".

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