Россия и Турция должны найти компромиссы по сельхозпоставкам, заявил Ткачев

КИСЛОВОДСК, 13 ноя — РИА Новости. Минсельхоз РФ надеется, что в ближайшее время будет найден компромисс и Турция снимет все ограничения на поставки сельхозпродукции со своей стороны, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев в понедельник журналистам.

В начале октября Анкара ввела новые ограничения на поставки сельхозпродукции из России. Как сообщали в Минсельхозе РФ, обязательным становится заверение счетов-фактур, представленных в таможенные службы при импорте сельхозпродукции происхождением из России. Ограничения распространяются на пшеницу, нерафинированное подсолнечное масло, кукурузу, сухой горох, неошелушенный рис, жмых семян подсолнечника, твердую пшеницу.

"Мы находимся в тесном диалоге с турецкими коллегами, и я очень искренне надеюсь, что турецкая сторона снимет все вопросы, которые, как я считаю, во многом надуманы", — сказал Ткачев.

Он добавил, что "если мы заинтересованы с двух сторон в доверительных отношениях, а товарооборот с Турцией у России достаточно большой — более 2 миллиардов долларов — мы должны находить компромиссы. В чем-то уступать ради большого". "Я надеюсь, что эти вопросы будут сняты", — заключил министр.