Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не объявит дефолт

МЕХИКО, 13 ноя – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в воскресенье, что его страна никогда не объявит дефолт.
"Игра была на то, чтобы Венесуэла объявила дефолт. Но дефолта в Венесуэле никогда не будет. У Венесуэлы всегда будет четкая стратегия, и сейчас эта стратегия – рефинансировать и реструктуризировать весь наш внешний долг", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.
По мнению Мадуро, страна является жертвой "экономического преследования", несмотря на доскональное выполнение ею всех обязательств по внешним выплатам.