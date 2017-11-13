Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не объявит дефолт

МЕХИКО, 13 ноя – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в воскресенье, что его страна никогда не объявит дефолт.

В понедельник должен состояться первый раунд переговоров о реструктуризации и рефинансировании внешнего долга страны, объявленный ранее по инициативе самого Мадуро. По оценке экспертов, сейчас объем долга может составлять 120-150 миллиардов долларов.

"Игра была на то, чтобы Венесуэла объявила дефолт. Но дефолта в Венесуэле никогда не будет. У Венесуэлы всегда будет четкая стратегия, и сейчас эта стратегия – рефинансировать и реструктуризировать весь наш внешний долг", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

По мнению Мадуро, страна является жертвой "экономического преследования", несмотря на доскональное выполнение ею всех обязательств по внешним выплатам.