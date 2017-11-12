Премьер Испании призвал компании не покидать Каталонию

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал компании Каталонии не покидать автономное сообщество, об этом говорится в Twitter премьера.
"Мы просим компании Каталонии не уходить, потреблять каталонские продукты. Вместе мы должны защитить те связи, что нас объединяют", — говорится в Twitter премьера, который в воскресенье прибыл в Барселону.
Рахой прибыл в Барселону впервые после того, как власти Испании утвердили введение прямого управления в Каталонии. Днем ранее в Барселоне прошел митинг с требованием освободить десять политиков, задержанных в связи с провозглашением независимости Каталонии.
Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.