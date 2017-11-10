Надзорные органы перейдут на новую систему проверок бизнеса

САМАРА, 10 ноя — РИА Новости. Надзорные органы с января 2018 году начнут переход на новую систему проверок бизнеса с учетом специального чек-листа со списком контрольных вопросов, сообщил на совещании в Самаре министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.
Как сообщил министр, с 1 января начинается масштабное внедрение чек-листов — списков контрольных вопросов, которые задаются в ходе проверок. Список вопросов станет обязательным элементом проверок. По словам Абызова, до конца года такие чек-листы для различных надзорных ведомств будут согласованы и утверждены. Он добавил, что в чек-листах, в первую очередь, учитываются задачи по обеспечению охраны жизни и здоровья.
Министр отметил, что количество плановых проверок бизнеса в России надзорными органами снизилось на 10% в 2018 году. При этом 70% проверок на 2018 год концентрируются на объектах наивысшего риска.
"Но у нас сложилась парадоксальная ситуация: плановых проверок у нас 450 тысяч, а внеплановых — миллион. И основной акцент в нашей работе должен быть на снижение внеплановых проверок… Сейчас мы работаем над поручением президента по сокращению числа внеплановых проверок до 30% от плановых проверок. Речь идет о сокращении внеплановых проверок в три раза, а также серьезном высвобождении ресурсов и возможностей. Людей, которые занимались проверками, нужно переориентировать на профилактику и аналитическую работу", — сказал министр.