Надзорные органы перейдут на новую систему проверок бизнеса

САМАРА, 10 ноя — РИА Новости. Надзорные органы с января 2018 году начнут переход на новую систему проверок бизнеса с учетом специального чек-листа со списком контрольных вопросов, сообщил на совещании в Самаре министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

"Начиная с 1 января, мы переходим на оценку результативности и эффективности работы терорганов (территориальных надзорных органов – ред.) исключительно по динамике нанесенного вреда и ущерба. Как изменяются показатели смертности, вреда здоровью, экономического ущерба. Эти показатели по всем видам контроля и надзора, которые включены в приоритетный проект, на федеральном уровне утверждены", — сказал Абызов.

Как сообщил министр, с 1 января начинается масштабное внедрение чек-листов — списков контрольных вопросов, которые задаются в ходе проверок. Список вопросов станет обязательным элементом проверок. По словам Абызова, до конца года такие чек-листы для различных надзорных ведомств будут согласованы и утверждены. Он добавил, что в чек-листах, в первую очередь, учитываются задачи по обеспечению охраны жизни и здоровья.

Министр отметил, что количество плановых проверок бизнеса в России надзорными органами снизилось на 10% в 2018 году. При этом 70% проверок на 2018 год концентрируются на объектах наивысшего риска.

"Но у нас сложилась парадоксальная ситуация: плановых проверок у нас 450 тысяч, а внеплановых — миллион. И основной акцент в нашей работе должен быть на снижение внеплановых проверок… Сейчас мы работаем над поручением президента по сокращению числа внеплановых проверок до 30% от плановых проверок. Речь идет о сокращении внеплановых проверок в три раза, а также серьезном высвобождении ресурсов и возможностей. Людей, которые занимались проверками, нужно переориентировать на профилактику и аналитическую работу", — сказал министр.

Ранее сообщалось, что комиссия при правительстве РФ по законопроектной деятельности одобрила проект о государственном и муниципальном контроле и надзоре, направленный на его системное реформирование. Законопроект нацелен на повышение результативности и эффективности госконтроля, а также на снижение избыточного вмешательства в деятельность граждан и организаций. Также он регламентирует переход контрольно-надзорных органов на риск-ориентированный подход при проведении надзорных мероприятий. При этом работа инспекторов будет оцениваться не по количеству проведенных проверок и выписанных штрафов, а по динамике снижения смертности, травматизма и экономического ущерба.