Глава ВТБ видит шансы на продление соглашения ОПЕК+

ДАНАНГ (Вьетнам), 10 ноя — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что шансы на продление соглашения ОПЕК и ряда других стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти есть.

"Наши контакты по нашей линии со странами Залива показывают, что заинтересованность есть. Думаю, что шансы есть. Но это взгляд непрофессионалов в части нефтяных дел", — сказал Костин журналистам.

Костин отметил, что ситуация в Саудовской Аравии повлияла на рост цен на нефть, что является положительным фактором для российской экономики. "Она подтолкнула цены на нефть, что неплохо для нашей экономики, бюджета, наших банков", — сказал Костин, отвечая на вопрос, насколько ситуация в Саудовской Аравии влияет на рынок.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

В Вене 30 ноября состоится встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи "черного золота", входящих и не входящих в ОПЕК. В преддверии этой встречи, 29 ноября, состоится заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ и корректировки его условий, в который входят представители только пяти стран соглашения: Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.

В конце октября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд сообщил, что королевство поддерживает продление соглашения о сокращении добычи нефти. В начале октября президент РФ Владимир Путин заявил, что соглашение, если будет продлено, то как минимум до конца 2018 года.