Пензенская область и казахстанский регион будут сотрудничать в сфере АПК

САРАТОВ, 10 ноя — РИА Новости. Власти Пензенской области РФ и Западно-Казахстанской области республики Казахстан договорились о развитии торговой деятельности в сфере АПК, промышленности и строительства, сообщила в пятницу пресс-служба правительства российского региона.

Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов в четверг подписали соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами.

"Между регионами предполагается развитие торговой деятельности в продовольственной и сельскохозяйственной областях, взаимодействие в сферах машиностроения, легкой промышленности и строительного комплекса", — говорится в сообщении.

По словам Симонова, Пензенская область уже имеет положительный опыт сотрудничества с Казахстаном.

"Нам важно развивать наши отношения и дальше. Для нас это стратегический партнер, сотрудничество с которым составляет почти треть от общего объема внешнеторгового оборота. Основываясь на взаимной заинтересованности в развитии двусторонних отношений, мы будем развивать взаимовыгодное сотрудничество по приоритетным направлениям", — цитирует слова Симонова пресс-служба правительства.

Соглашение было подписано на полях XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в городе Челябинске.