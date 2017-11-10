Пензенская область и казахстанский регион будут сотрудничать в сфере АПК

САРАТОВ, 10 ноя — РИА Новости. Власти Пензенской области РФ и Западно-Казахстанской области республики Казахстан договорились о развитии торговой деятельности в сфере АПК, промышленности и строительства, сообщила в пятницу пресс-служба правительства российского региона.
Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов в четверг подписали соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами.
"Между регионами предполагается развитие торговой деятельности в продовольственной и сельскохозяйственной областях, взаимодействие в сферах машиностроения, легкой промышленности и строительного комплекса", — говорится в сообщении.
По словам Симонова, Пензенская область уже имеет положительный опыт сотрудничества с Казахстаном.
Соглашение было подписано на полях XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в городе Челябинске.