В Госдуму внесли законопроект о санации страховщиков

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Ряд депутатов, в числе которых глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков, внесли в Думу законопроект о санации страховых компаний, следует из информации в системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД ГАС "Законотворчество").

В июле президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с ЦБ до ноября продумать механизм финансового оздоровления страховых организаций по аналогии с соответствующим механизмом, существующим в банковской сфере.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, он подготовлен с целью совершенствования законодательства РФ о несостоятельности (банкротстве) в отношении введения возможности осуществления мер предупреждения банкротства страховой организации с участием Банка России по аналогии с процедурой финансового оздоровления кредитных организаций.

Основанием для рассмотрения Банком России вопроса о санации страховой организации, согласно документу, является наличие признаков неустойчивого финансового положения страховой организации, создающих угрозу интересам ее страхователей, выгодоприобретателей, иных заинтересованных лиц и государства, а также угрозу стабильности на финансовом (страховом) рынке.

В записке также сообщается, что законопроект предусматривает создание Фонда консолидации страхового сектора, сформированного из денежных средств ЦБ, обособленных от остального имущества регулятора, а управляющая компания фонда участвует в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховых организаций с использованием этих денежных средств.

Проект предусматривает и полномочия ЦБ по проведению оценки активов и пассивов страховой организации. Кроме того, в записке отмечается, что оказание Банком России финансовой помощи страховой организации предполагается проводить путем восстановления ее капитала до соблюдения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховщика. Для этой цели ЦБ получит возможность приобретать акции (доли в уставном капитале) долей не менее 75%.