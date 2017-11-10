Тракторные заводы в Чувашии будут переданы "Ростеху"

ЧЕБОКСАРЫ, 10 ноя — РИА Новости. Тракторные заводы в Чувашии, входящие в состав концерна Тракторные заводы (КТЗ), будут переданы "Ростеху" до конца ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации главы Чувашии.

Ранее Внешэкономбанк как крупнейший кредитор КТЗ принял решение о реализации "дефолтной стратегии" в отношении концерна, предусматривавшей банкротство входящих в КТЗ предприятий из-за долгов. Однако руководством Внешэкономбанка, как отметили в пресс-службе, принято решение передать гражданский дивизион концерна в управление госкорпорации "Ростех".

"Процедура финансового оздоровления концерна начата. Руководство страны держит ситуацию под контролем. Отдельные провокационные высказывания о том, что предприятия закрываются, их работники останутся на улице не соответствуют действительности", — заявил глава Чувашии Михаил Игнатьев на совещании с участием заместителя председателя Внешэкономбанка Петра Золотарева и индустриального директора кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации "Ростех" Сергея Абрамова.

Игнатьев добавил, что совместная задача региональных властей и их партнеров заключается в том, чтобы концерн получил дополнительные заказы и постепенно начал безубыточную деятельность.

Заместитель председателя Внешэкономбанка Петр Золотарев напомнил, что банк выделил почти шесть миллиардов рублей на финансовое оздоровление концерна "Тракторные заводы", что позволило стабилизировать производство на предприятиях, увеличив его объемы втрое за период с января по сентябрь текущего года.

"Это хороший результат. Тем не менее предприятия пока не смогли выйти на плановые объемы загрузки и преодолеть точку операционной безубыточности", — сказал Золотарев, слова которого цитирует пресс-служба.

Он добавил, что руководство Внешэкономбанка планирует выделить на восстановление объемов производства на предприятиях еще полтора миллиарда рублей.

Индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии ГК "Ростех" Сергей Абрамов отметил, что Ростех уже анализирует текущее состояние активов.

"Мы приятно удивлены технологическим и людским, профессиональным потенциалом предприятий концерна в Чувашской Республике. Основные задачи — обеспечить рост производства, социальную стабильность, принять предприятия концерна в дружную семью ГК "Ростех", интегрироваться и совместно развиваться на существующих и новых рынках", — сказал Абрамов.

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