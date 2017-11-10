Депутат предложил создать в Ленобласти СЭЗ для производства криптовалюты

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил обращение на имя главы министерства финансов РФ Антона Силуанова, в котором предлагает рассмотреть возможность создания на территории региона свободной экономической зоны для легального производства криптовалюты, сообщает пресс-служба депутата.

"Свободная экономическая зона, вероятно, могла бы эффективно расположиться на территории Сайменского канала, который, фактически, принадлежит нашей стране, но находится в аренде у Финляндии", — сказал Петров.

По его словам, учитывая сегодняшний интерес граждан к майнингу и криптовалютам, "стоит предпринимать не спекулятивные действия, а открыть возможность в эту особую экономическую зону ввозить оборудование для майнинга". "И майнить биткойны, зарабатывать денежные средства собственным трудом, не входя ни в какие экономические риски", — подчеркивает он.

Депутат отметил, что создание такой зоны в пределах арендуемого канала могло бы подстегнуть экономическое и социальное развитие приграничных с Евросоюзом территорий, привлечь инвесторов в регион, а также укрепить позиции России на международной арене.