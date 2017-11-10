Смоленские аграрии получат 5% скидку при покупке техники "Ростсельмаша"

СМОЛЕНСК, 10 ноя — РИА Новости. Смоленские сельхозпроизводители получат дополнительную скидку в размере 5% при приобретении уборочной техники "Ростсельмаша", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

По его словам, губернатор области Алексей Островский на совещании с руководителями фермерских хозяйств региона сообщил, что подписал с крупнейшим комбайновым заводом "Ростсельмаш" соглашение о продлении сроков до конца года по предоставлению дополнительной скидки в размере 5% для смоленских сельхозтоваропроизводителей.

"С учетом областных и федеральных средств, а также в рамках действия постановления соответствующего правительства, удешевление сельскохозяйственной техники составит от 35 до 50%", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что действие такой преференции позволило смоленским аграриям в период с 2014 по 2016 годы приобретать по пять современных зерноуборочных комбайнов ежегодно, а в текущем годы были закуплены уже десять комбайнов.

Всего же в структуре парка сельскохозяйственной техники региона — а это 430 зерноуборочных комбайнов — техника производства "Ростсельмаш" занимает более 50%.

Представитель пресс-службы также напомнил, что по решению главы региона была возобновлена субсидия на возмещение части затрат на приобретение товаропроизводителями сельскохозяйственной техники. Кроме того, теперь смоленские аграрии могут получить через областной Фонд поддержки предпринимательства льготный микрозайм по беспрецедентно низкой ставке в 5% годовых сроком на три года под залог приобретаемой сельскохозяйственной техники.

"Эта мера поддержки является уникальной и разработана по инициативе главы региона с целью поддержки местных товаропроизводителей", — сказал представитель пресс-службы.

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