Смоленские аграрии получат 5% скидку при покупке техники "Ростсельмаша"

СМОЛЕНСК, 10 ноя — РИА Новости. Смоленские сельхозпроизводители получат дополнительную скидку в размере 5% при приобретении уборочной техники "Ростсельмаша", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, губернатор области Алексей Островский на совещании с руководителями фермерских хозяйств региона сообщил, что подписал с крупнейшим комбайновым заводом "Ростсельмаш" соглашение о продлении сроков до конца года по предоставлению дополнительной скидки в размере 5% для смоленских сельхозтоваропроизводителей.
Всего же в структуре парка сельскохозяйственной техники региона — а это 430 зерноуборочных комбайнов — техника производства "Ростсельмаш" занимает более 50%.
Представитель пресс-службы также напомнил, что по решению главы региона была возобновлена субсидия на возмещение части затрат на приобретение товаропроизводителями сельскохозяйственной техники. Кроме того, теперь смоленские аграрии могут получить через областной Фонд поддержки предпринимательства льготный микрозайм по беспрецедентно низкой ставке в 5% годовых сроком на три года под залог приобретаемой сельскохозяйственной техники.
"Эта мера поддержки является уникальной и разработана по инициативе главы региона с целью поддержки местных товаропроизводителей", — сказал представитель пресс-службы.