Эксперты усомнились в эффективности плана Карлова по спасению "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Эффективность плана бизнесмена Бориса Карлова и его компании Aurora Investments по выводу авиакомпании "ВИМ-Авиа" из кризиса вызывает сомнения, однако не исключено, что компания еще сумеет найти инвесторов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

"ВИМ-Авиа" ранее прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами.

Следственный комитет возбудил дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа". Владельцы авиакомпании — Светлана и Рашид Мурсекаевы, как сообщал СК, покинули страну. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева. Изначально новым главой проблемного перевозчика должен был стать экс-гендиректор "Трансаэро" Александр Бурдин, однако его назначение не состоялось "по организационным причинам".

Бизнесмен Борис Карлов и его компания Aurora Investments совместно с банками-кредиторами и сотрудниками финансовой дирекции "ВИМ-Авиа" представили Минтрансу и Росавиации план выхода из кризиса. Министерство, в свою очередь, поручило Росавиации рассмотреть этот план и представить свою позицию.

План бизнесмена Карлова рассчитан на три года. Операционная модель предполагает эксплуатацию девяти самолетов и сокращение штата сотрудников с 1250 до 800 человек. Компания после перезапуска своей деятельности сможет выполнять регулярные рейсы на Дальний Восток, в Китай и страны Средней Азии.

Глава Минтранса Максим Соколов в конце сентября заверял, что сотрудники "ВИМ-Авиа" в случае банкротства авиакомпании будут трудоустроены. Ряд авиакомпаний выразили готовность взять на работу сотрудников "ВИМ-Авиа", а Росавиация начала публиковать список вакансий на своем сайте.

Сомнительный план

Как считает директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" Андрей Коптелов, план бизнесмена Карлова вызывает много вопросов.

"Спасение компании выгодно прежде всего ее кредиторам, которые в случае банкротства будут вынуждены списать долги, и сотрудникам, которым придется искать новую работу, однако в существующей экономической ситуации спасение "ВИМ-Авиа" — очень рискованная инвестиция. И хотя Борис Карлов предлагает восстановить компанию в сокращенном варианте, его план имеет много вопросов по экономической составляющей, и снова требует привлечения дополнительных кредитных ресурсов, источник которых требует уточнения. Сейчас прорабатывается несколько вариантов спасения "ВИМ-Авиа", однако количество претендентов на эту непростую задачу невелико", — сказал Коптелов.

Он отметил, что ценность авиакомпании заключается в ее бренде, узнаваемом потребителями, а также в парке самолетов и маршрутах перевозки пассажиров.

"В случае с "ВИМ-Авиа", отношение к бренду теперь негативное, основной парк самолетов забрали лизинговые компании, а наиболее прибыльные маршруты или не востребованы из-за законодательных ограничений, или уже заняты другими игроками. Учитывая, что долговая нагрузка компании превысила 10 миллиардов рублей, а также нежелание собственников участвовать в спасении компании, ее банкротство является наиболее логичным решением", — считает эксперт.

Авиационный эксперт, управляющий директор в консалтинговой Aviation Advocacy Эндрю Чарлтон (Andrew Charlton) после ознакомления с ключевыми пунктами плана Карлова заявил, что план кажется "невероятно оптимистичным".

Инвесторы еще найдутся

По словам заместителя директора аналитического департамента "Альпари" Натальи Мильчаковой, наиболее оптимальным вариантом разрешения ситуации вокруг "ВИМ-Авиа" было бы, если бы компания все-таки сохранилась на рынке.

"А для этого ей надо помочь найти стратегического инвестора либо нового собственника, который был бы заинтересован сохранить этот бренд, а не поглощать компанию. Чем меньше на рынке авиаперевозок останется значимых игроков, тем слабее будут конкурентные факторы и тем выше будут цены на билеты. Ведь "ВИМ-Авиа" была одним из крупнейших игроков на сегменте авиаперевозок в Дальневосточный федеральный округ, а если там конкуренция сократится, то цена на билеты, которые и сейчас дорогие, взлетят до заоблачных высот", — считает она.

Эксперт не исключает, что желающие приобрести "ВИМ-Авиа" еще могут появиться.

"Желающие купить "ВИМ-Авиа" по низкой цене, что связано с ее долгами и "дырой" в капитале, а фактически — забрать компанию за долги в 10 миллиардов — будет довольно много: цена небольшая, а рынок перспективный. Это могут быть как частные лица или финансовые инвесторы, так и другие авиакомпании. Частное лицо или финансовый инвестор были бы оптимальны. Возможно, что покупателем станет Александр Лебедев, он не отрицал своего интереса к инвестициям в эту компанию, возможно, это будет другой инвестор", — считает Мильчакова.

Коптелов также не исключает вероятность покупки "ВИМ-Авиа" Лебедевым.

"Вероятность покупки Александром Лебедевым "ВИМ-Авиа" безусловно существует, однако его решение, скорее всего, будет связано с гарантиями предоставления государственной поддержки в данной сделке, как кредитными ресурсами, так и в части продления сертификата перевозчика. Но нужно учитывать, что предоставление государственных средств для спасения "ВИМ-Авиа" в рамках существующей бюджетной консолидации трудновыполнимо, а для частных игроков инвестиции в спасение "ВИМ-Авиа" слишком рискованны", — сказал он.

"Мне кажется, что у них есть ряд активов, которые могут быть полезными, и возможна сложная история восстановления", — отметил Чарлтон.

Проблема сектора

По словам экспертов, повторить историю с "ВИМ-Авиа" могут и другие российские авиакомпании. Рыночные условия и экономическая ситуация не дают никаких гарантий безопасности.

"В зоне риска повторить судьбу "ВИМ-авиа" находятся любые авиакомпании, которые злоупотребляют долговой нагрузкой, и для собственников которых многократное превышение долгов компании над ее собственным капиталом не имеет большого значения. Можно предположить, что случай с "ВИМ-авиа" не станет единичным", — заявила Мильчакова.

"Учитывая существующее состояние российского рынка пассажирских перевозок, девальвацию рубля, ужесточение законодательных требований и монополизацию рынка со стороны авиакомпаний с государственным участием, можно ожидать, что проблемы возникнут у средних и региональных коммерческих авиаперевозчиков. Первыми будут разоряться компании, имеющие серьезную долговую нагрузку, не умеющие грамотно управлять затратами и осуществляющие агрессивное развитие через ценовой демпинг", — считает Коптелов.

Он указал на данные, согласно которым по результатам 2016 года многие авиакомпании зафиксировали чистый убыток. "А такие авиакомпании, как Nordwind Airlines, Red Wings Airlines и "Нордавиа" отличаются серьезной кредитной нагрузкой", — отметил он.