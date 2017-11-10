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Экономика

Эксперты усомнились в эффективности плана Карлова по спасению "ВИМ-Авиа"

Сюжет:
Ситуация вокруг авиакомпании ВИМ-Авиа (353)
09:4110.11.2017
(обновлено: 09:43 10.11.2017)
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© РИА Новости / Александр ТарасенковПерейти в фотобанкАвиакомпания ВИМ-Авиа. Архивное фотоАвиакомпания ВИМ-Авиа. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Тарасенков
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Эффективность плана бизнесмена Бориса Карлова и его компании Aurora Investments по выводу авиакомпании "ВИМ-Авиа" из кризиса вызывает сомнения, однако не исключено, что компания еще сумеет найти инвесторов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Стойка авиакомпании ВИМ-Авиа в аэропорту. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Эксперт: план спасения "ВИМ-Авиа" малореалистичен из-за долгов компании
"ВИМ-Авиа" ранее прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами.

Следственный комитет возбудил дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа". Владельцы авиакомпании — Светлана и Рашид Мурсекаевы, как сообщал СК, покинули страну. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева. Изначально новым главой проблемного перевозчика должен был стать экс-гендиректор "Трансаэро" Александр Бурдин, однако его назначение не состоялось "по организационным причинам".

Бизнесмен Борис Карлов и его компания Aurora Investments совместно с банками-кредиторами и сотрудниками финансовой дирекции "ВИМ-Авиа" представили Минтрансу и Росавиации план выхода из кризиса. Министерство, в свою очередь, поручило Росавиации рассмотреть этот план и представить свою позицию.

План бизнесмена Карлова рассчитан на три года. Операционная модель предполагает эксплуатацию девяти самолетов и сокращение штата сотрудников с 1250 до 800 человек. Компания после перезапуска своей деятельности сможет выполнять регулярные рейсы на Дальний Восток, в Китай и страны Средней Азии.

Глава Минтранса Максим Соколов в конце сентября заверял, что сотрудники "ВИМ-Авиа" в случае банкротства авиакомпании будут трудоустроены. Ряд авиакомпаний выразили готовность взять на работу сотрудников "ВИМ-Авиа", а Росавиация начала публиковать список вакансий на своем сайте.

Сомнительный план

Стойка авиакомпании ВИМ-Авиа в аэропорту. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Минтранс ждет заключения Росавиации по плану спасения "ВИМ-Авиа"
Как считает директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" Андрей Коптелов, план бизнесмена Карлова вызывает много вопросов.

"Спасение компании выгодно прежде всего ее кредиторам, которые в случае банкротства будут вынуждены списать долги, и сотрудникам, которым придется искать новую работу, однако в существующей экономической ситуации спасение "ВИМ-Авиа" — очень рискованная инвестиция. И хотя Борис Карлов предлагает восстановить компанию в сокращенном варианте, его план имеет много вопросов по экономической составляющей, и снова требует привлечения дополнительных кредитных ресурсов, источник которых требует уточнения. Сейчас прорабатывается несколько вариантов спасения "ВИМ-Авиа", однако количество претендентов на эту непростую задачу невелико", — сказал Коптелов.

Он отметил, что ценность авиакомпании заключается в ее бренде, узнаваемом потребителями, а также в парке самолетов и маршрутах перевозки пассажиров.

"В случае с "ВИМ-Авиа", отношение к бренду теперь негативное, основной парк самолетов забрали лизинговые компании, а наиболее прибыльные маршруты или не востребованы из-за законодательных ограничений, или уже заняты другими игроками. Учитывая, что долговая нагрузка компании превысила 10 миллиардов рублей, а также нежелание собственников участвовать в спасении компании, ее банкротство является наиболее логичным решением", — считает эксперт.

Авиационный эксперт, управляющий директор в консалтинговой Aviation Advocacy Эндрю Чарлтон (Andrew Charlton) после ознакомления с ключевыми пунктами плана Карлова заявил, что план кажется "невероятно оптимистичным".

Инвесторы еще найдутся

Авиакомпания ВИМ-Авиа прекратила чартерные рейсы
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Емкости "ВИМ-Авиа" должны быть востребованы другими авиаперевозчиками
По словам заместителя директора аналитического департамента "Альпари" Натальи Мильчаковой, наиболее оптимальным вариантом разрешения ситуации вокруг "ВИМ-Авиа" было бы, если бы компания все-таки сохранилась на рынке.

"А для этого ей надо помочь найти стратегического инвестора либо нового собственника, который был бы заинтересован сохранить этот бренд, а не поглощать компанию. Чем меньше на рынке авиаперевозок останется значимых игроков, тем слабее будут конкурентные факторы и тем выше будут цены на билеты. Ведь "ВИМ-Авиа" была одним из крупнейших игроков на сегменте авиаперевозок в Дальневосточный федеральный округ, а если там конкуренция сократится, то цена на билеты, которые и сейчас дорогие, взлетят до заоблачных высот", — считает она.

Эксперт не исключает, что желающие приобрести "ВИМ-Авиа" еще могут появиться.

"Желающие купить "ВИМ-Авиа" по низкой цене, что связано с ее долгами и "дырой" в капитале, а фактически — забрать компанию за долги в 10 миллиардов — будет довольно много: цена небольшая, а рынок перспективный. Это могут быть как частные лица или финансовые инвесторы, так и другие авиакомпании. Частное лицо или финансовый инвестор были бы оптимальны. Возможно, что покупателем станет Александр Лебедев, он не отрицал своего интереса к инвестициям в эту компанию, возможно, это будет другой инвестор", — считает Мильчакова.

Коптелов также не исключает вероятность покупки "ВИМ-Авиа" Лебедевым.

"Вероятность покупки Александром Лебедевым "ВИМ-Авиа" безусловно существует, однако его решение, скорее всего, будет связано с гарантиями предоставления государственной поддержки в данной сделке, как кредитными ресурсами, так и в части продления сертификата перевозчика. Но нужно учитывать, что предоставление государственных средств для спасения "ВИМ-Авиа" в рамках существующей бюджетной консолидации трудновыполнимо, а для частных игроков инвестиции в спасение "ВИМ-Авиа" слишком рискованны", — сказал он.

"Мне кажется, что у них есть ряд активов, которые могут быть полезными, и возможна сложная история восстановления", — отметил Чарлтон.

Проблема сектора

Стойка авиакомпании ВИМ-Авиа в аэропорту. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Минтранс ждет заключения Росавиации по плану спасения "ВИМ-Авиа"
По словам экспертов, повторить историю с "ВИМ-Авиа" могут и другие российские авиакомпании. Рыночные условия и экономическая ситуация не дают никаких гарантий безопасности.

"В зоне риска повторить судьбу "ВИМ-авиа" находятся любые авиакомпании, которые злоупотребляют долговой нагрузкой, и для собственников которых многократное превышение долгов компании над ее собственным капиталом не имеет большого значения. Можно предположить, что случай с "ВИМ-авиа" не станет единичным", — заявила Мильчакова.

"Учитывая существующее состояние российского рынка пассажирских перевозок, девальвацию рубля, ужесточение законодательных требований и монополизацию рынка со стороны авиакомпаний с государственным участием, можно ожидать, что проблемы возникнут у средних и региональных коммерческих авиаперевозчиков. Первыми будут разоряться компании, имеющие серьезную долговую нагрузку, не умеющие грамотно управлять затратами и осуществляющие агрессивное развитие через ценовой демпинг", — считает Коптелов.

Он указал на данные, согласно которым по результатам 2016 года многие авиакомпании зафиксировали чистый убыток. "А такие авиакомпании, как Nordwind Airlines, Red Wings Airlines и "Нордавиа" отличаются серьезной кредитной нагрузкой", — отметил он.

Марш авиаторов
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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