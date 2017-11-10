В КГИ посчитали убытки от избыточного преследования по экономическим делам

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Избыточное уголовное преследование по мелким экономическим правонарушениям обходится российской экономике в 9,5 миллиарда рублей в год, такие данные содержатся в подготовленном экспертами КГИ докладе об избыточной криминализации экономической деятельности РФ.

Авторы доклада проанализировали приговоры по самым массовым экономическим статьям УК, таких как, в частности, "мошенничество" и "растрата", и представили несколько типичных вариантов уголовных дел, которые, по их мнению, являются излишне криминализированными, а величина наказания за них не соответствует тяжести преступления. Речь идет о мелких технических нарушениях правил налогового и бухгалтерского учета, правил работы с материальными ценностями, и однократные нарушения договорных отношений. Такие нарушения часто совершаются без умысла, не несут угрозы безопасности и наносят минимальный ущерб.

"Лица, осужденные по таким статьям, получают судимость и, нередко, в качестве дополнительного наказания запрет заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности", — отмечают авторы доклада. По их оценкам, это снижает уровень дохода семей осужденных минимум на четверть на протяжении пяти лет.

"Даже если мы предположим, что средний доход осужденного по таким статьям равен среднестрановому, то речь идет о потере 1,5 миллиарда рублей налоговых поступлений в год. Кроме того, еще 3 миллиарда, которые могли быть заработаны и потрачены внутри страны осужденными, выходят из легального экономического оборота", — говорится в документе. Они также оценили избыточную нагрузку на суды из-за большого количества таких дел в 0,5 миллиарда рублей, дополнительные расходы правоохранительных органов – в 4 миллиарда рублей ежегодно, и еще 0,5 миллиарда в год, по оценке экспертов КГИ, стоит контроль и надзор за такими осужденными.

"Таким образом, речь идет о потерях налоговых поступлений за счет снижения качества человеческого капитала и об избыточных расходах государства на общую сумму 6,5 миллиарда в год плюс о сокращении ВВП на 3 миллиарда рублей в год (на ту сумму, которую осужденные не заработали и не потратили — на размер сокращения их легальных доходов). Понятно, что в абсолютном выражении эти издержки не очень велики, однако они связаны всего лишь с 1% судимых в год, что ставит вопрос о разумности затрат", — отмечают авторы доклада.

"Уголовное преследование — это самый серьезный и самый дорогой инструмент государственного насилия, который должен применяться максимально экономно. То есть всюду, где права граждан и общества могут быть восстановлены без использования уголовного закона, он использоваться не должен", — говорится в документе. Эксперты предлагают ограничиться в таких случаях административными штрафами. Они отмечают, что суды при назначении наказания по таким делам ограничиваются минимальными условными сроками, что также служит индикатором отсутствия в действиях обвиняемых существенной общественной опасности — обязательного признака преступления. "Все это вместе говорит об излишней криминализации", — отмечается в документе.