"Мегафон" поддержал идею Роскомнадзора о введении детских сим-карт в России

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. "Мегафон" поддерживает идею законодательного введения в РФ детских SIM-карт, в случае необходимости готов участвовать в такой работе, заявила РИА Новости руководитель пресс-службы компании Юлия Дорохина.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров предложил законодательно утвердить категорию детских SIM-карт в России, в которых будут определенные ограничения с точки зрения пользования. Соответствующие поправки, по его словам, могут быть добавлены в закон "О связи".

"Дети — безусловно, активные пользователи услуг связи и должны иметь к ним равный доступ. В случае, если потребуются изменения в законодательстве о связи в этом контексте, мы готовы принять участие в такой работе", — сказала Дорохина.

Она отметила, что оператор уже предоставляет услуги, которые защищают мобильные телефоны детей от доступа к нежелательному интернет-контенту.