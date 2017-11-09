Путин: ожидаемая инфляция является предпосылкой для снижения ставки ЦБ

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Инфляция в РФ в 2017 году ожидается на уровне 2,5-2,7%, это является предпосылкой для последующего снижения ключевой ставки ЦБ. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, общаясь с рабочими Челябинского компрессорного завода.

"У нас инфляция планируется где-то 2,5-2,7% (в текущем году). Это говорит о фундаментальных хороших базисных основах российской экономики", — сказал президент. По мнению главы государства, это является "предпосылкой для последующего снижения ключевой ставки Центрального банка".

"Вслед за ним, как правило, идет и снижение ставок банковских кредитов коммерческих банков. У Сбербанка много разных продуктов по кредитованию, в том числе ипотечному, я думаю, что в вашем случае, конечно, можно рассчитывать на дальнейшее снижение (ставки), потому что у вас устойчивая работа и хороший средний заработок", — сказал он, отвечая на вопрос одной из девушек, которая работает на заводе вместе с мужем.

Минэкономразвития в среду понизило прогноз по инфляции в РФ на 2017 год до 2,5-2,8%, что существенно ниже целевого уровня ЦБ в 4%. Темпы роста потребительских цен в октябре в России замедлились в годовом выражении до 2,7%.