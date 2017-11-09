Германии надо решительнее защищать "Северный поток 2", считают в OMV

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Новому правительству Германии следует занять более решительную позицию, защищая проект строительства трубопровода "Северный поток 2", поскольку это обеспечит безопасность поставок газа в страну, считает глава австрийской OMV Райнер Зеле.

В Германии с 18 октября проходят предварительные переговоры о формировании коалиционного правительства. В случае успеха может быть создана коалиция при участии альянса ХДС/ХCC, СвДП и "Зеленых". Канцлер ФРГ Ангела Меркель в связи с этим заявляла, что рассчитывает на завершение предварительных переговоров к середине ноября.

"Трубопроводный газ – надежный и рентабельный. В ближайшие годы нам потребуется больше такого газа. Вот почему новому правительству Германии следует занять более решительную позицию, защищая проект "Северный поток 2" и его реализацию. "Северный поток 2" означает безопасность поставок для Европы, для Германии и Австрии", — сказал Зеле в ходе телефонной конференции.

Он подчеркнул, что потребности Европы в природном газе велики и их необходимо удовлетворять в том числе за счет поставок "голубого топлива" из России.

"Природный газ – это будущее Европы. Она нуждается в большем количестве природного газа, чтобы удовлетворить высокий спрос и компенсировать снижение внутренних объемов производства. Чтобы обеспечить это, можно использовать разные источники: добыча в Европе, СПГ и трубопроводный газ из России и Северной Африки", — сказал Зеле.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".