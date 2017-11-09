МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Участники "Северного потока-2" получили разъяснения по санкциям США от OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами), сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле.

"Мы анализируем (санкции — ред.) день за днем, особенно сейчас, когда мы получили разъяснения по закону (о новых санкциях против РФ — ред.) от федерального департамента США. Мы будем анализировать", — сказал Зеле в ходе телефонной конференции, отвечая на вопрос о влиянии санкций США против РФ на "Северный поток-2".

Ранее "Газпром" и зарубежные партнеры по проекту "Северный поток-2" запросили разъяснения от OFAC по содержанию новых санкций США против РФ.

Закон, подписанный в начале августа президентом США Дональдом Трампом, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2". Закон также сокращает максимальный срок финансирования российских нефтегазовых компаний с 90 до 60 дней.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Компания Nord Stream 2 AG выступает оператором проекта "Северный поток-2" общая стоимость которого 9,5 миллиарда евро, единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.