Новые блоки Сакских ТЭЦ в Крыму не успеют запустить с декабря

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Малая генерация в Крыму на базе Сакских ТЭЦ не успеет начать работу с декабря 2017 года, при этом в случае существенной просрочки с запуском может встать вопрос о ее необходимости вообще, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.

"Станции к декабрю не будет, мы это видим. Соответственно, будут определенные решения, которые прописаны в постановлении правительства: штрафные санкции, вплоть до того, что у компании можно забрать ДПМ (договор, гарантирующий окупаемость инвестиций — ред.)", — сообщил Черезов. По его словам, при существенном сдвиге сроков запуска энергоблоков на Сакской ТЭЦ может встать вопрос об их необходимости, потому что уже в следующем году в Крыму начнут работать большие электростанции.

Как уточнил Черезов, Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) "Ростеха" свои обязательства выполнила и изготовила уже четыре турбины.

"Я на этой неделе буду проводить совещание, вызываю Владимира Серова (заместитель председателя совета министров Крыма — ред.) и собственника "КрымТЭЦ". Я хочу понять, на каком этапе они находятся в рамках проекта, заключения контракта, потому что ОДК мне доложила, что контракты до сих пор не заключены по четырем турбинам. Есть вопросы по этой ситуации, и мы ее возьмем на контроль", — сообщил Черезов.

В июле "КрымТЭЦ" выиграла конкурс на право строительства 120 МВт в Крыму на базе существующей Сакской ТЭЦ. Цена мощности по итогам конкурса составила 2,115 миллиона рублей за 1 МВт. По постановлению правительства РФ, дата поставки мощности новой генерации — с 1 декабря 2017 года. Допускается отсрочка до 1 июня 2018 года в отношении всего объема, и до 1 ноября 2018 года — в отношении 25% от мощности.

При этом Серов в октябре попросил перенести крайний срок ввода новых блоков Сакских ТЭЦ с 1 июня на 1 июля 2018 года, уточнив, что в феврале "КрымТЭЦ" запустит 90 МВт.

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