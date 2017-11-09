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Экономика

СМИ: КНР и США могут подписать соглашения на $280 млрд в ходе визита Трампа

07:0209.11.2017
(обновлено: 07:08 09.11.2017)
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© REUTERS / Jonathan ErnstВизит Дональда Трампа в Китай. 09.11.2017Визит Дональда Трампа в Китай. 09.11.2017
© REUTERS / Jonathan Ernst

ПЕКИН, 9 ноя — РИА Новости. Сумма подписанных торговых соглашений между Китаем и США в ходе визита в Пекин американского президента Дональда Трампа может достичь 280 миллиардов долларов, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на источники, знакомые с соответствующими документами.

Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в музейном комплексе Запретный город
© AP Photo / Andrew Harnik
Си Цзиньпин ожидает положительных результатов от визита Трампа

Накануне стало известно, что в рамках визита Трампа американские и китайские компании уже подписали ряд сделок общей стоимостью 9 миллиардов долларов, однако газета отмечает, что это было лишь "разогревом" перед подписанием действительно крупных соглашений.

Если данные источников газеты подтвердятся, то визит Трампа в Китай станет одним из наиболее плодотворных официальных визитов для американского и китайского бизнеса.

Отмечается, что одним из наиболее крупных соглашений может стать сделка между крупной китайской госкорпорацией China Petroleum and Chemical Corp. и американской стороной по исследованию месторождений натурального газа на Аляске. При этом китайский суверенный инвестиционный фонд China Investment Corp. может предоставить финансовую поддержку этому проекту. Также инвестором может выступить государственный банк КНР Bank of China.

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине. 8 ноября 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
США и Китай заключили сделки на $9 миллиардов в ходе визита Трампа
Еще одним соглашением в области энергетики может стать "долгосрочный контракт на поставку" сжиженного природного газа между China National Petroleum Corp. и Cheniere Energy.

Вместе с тем источники сообщили, что крупнейшие китайские производители мобильных телефонов и комплектующих Xiaomi и Vivo подпишут соглашение на покупку продукции американской компании Qualcomm, производящей чипы для мобильных устройств.

Помимо этого, сообщается о готовящихся к подписанию в четверг сделках по покупке Китаем самолетов Boeing и импорту в КНР автомобилей Tesla.

Президент США Дональд Трамп находится в Пекине с официальным визитом, который продлится до 10 ноября. Ранее сообщалось, что основными темами переговоров в китайской столице станет проблема Корейского полуострова и двусторонняя торговля.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Юрий Татарин
Не верю, что китайцы будут Tesla импортировать. В Tesla аккумуляторы, а они почти все в Китае производятся. Если уж такая выгода от этих тачек есть, то китайцы сами их штамповать будут по цене в 5 раз меньше, чем у Маска.
07:20
09.11.2017
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