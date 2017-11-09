Еврокомиссия сочла бессмысленным "Северный поток – 2"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Европа не нуждается в газопроводе "Северный поток – 2", поскольку в будущем потребление "голубого топлива" в Евросоюзе сократится, говорится в материалах Еврокомиссии.

В Еврокомиссии уверены, что из-за сокращения внутреннего производства и потребления топлива импорт газа в ЕС к 2030 году будет стабильным. В совокупности с уже имеющейся инфраструктурой по импорту газа и ростом конкурентоспособности поставок сжиженного природного газа это делает бессмысленным строительство такой системы, как "Северный поток — 2", пояснили в правительстве Европейского союза.

Кроме того, Брюссель пообещал и дальше поддерживать транзит российского газа через Украину.

Поправки к Газовой директиве

Еврокомиссия в среду согласовала поправки к Газовой директиве Евросоюза. Их цель — сделать так, чтобы ключевые принципы энергетического законодательства Евросоюза применялись ко всем трансграничным газопроводам там, где они проходят по территории ЕС. К таким принципам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа.

Предложенные Еврокомиссией поправки дополняют, но не отменяют запроса ЕК на право провести переговоры с российской стороной о возможности создания специальной юридической базы для работы будущего газопровода "Северного потока — 2", говорится в материалах Еврокомиссии.

"Поскольку законодательство Евросоюза не может напрямую применяться в третьих странах, соглашение с Россией остается лучшим инструментом создания четкой, стабильной законодательной базы для работы Северного потока — 2", — поясняется в сообщении. ЕК не планирует отзывать из Совета ЕС запрос на выдачу ей мандата на переговоры с Москвой, сказал РИА Новости вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович.

"Безосновательные попытки"

Москва считает абсолютно безосновательными попытки Еврокомиссии получить мандат на переговоры по проекту газопровода "Северный поток — 2", заявил в конце октября глава МИД Сергей Лавров.

По его словам, в России озабочены тем, что "узкокорыстные силы в ЕС" хотят подорвать энергодиалог между Россией и Евросоюзом. "Предпринимаются попытки дискредитировать совместные проекты, такие как "Северный поток — 2", хотя его реализация призвана значительно снизить транзитные риски, укрепить энергобезопасность Евросоюза", — подчеркнул глава дипломатического ведомства.

Проявление недобросовестной конкуренции

Проект "Северный поток-2" — коммерческий, попытки его политизировать — проявление недобросовестной конкуренции, заявил ранее замглавы МИД России Сергей Рябков. "Попытки его (проект) политизировать, искусственно найти какие-то зацепки, чтобы что-то поставить под вопрос, привлечь каких-то дополнительных акторов к обсуждению того, что можно и нужно делать в отношении "Северного потока", все это не более чем проявление недобросовестной конкуренции", — сказал он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".