США призывают к международному регулированию криптовалют

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. США призывают к международному регулированию так называемых крипитовалют, заявила на слушаниях в палате представителей замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер.

"Нас очень беспокоит, что криптовалюты могут быть использованы для незаконной деятельности. Мы должны быть очень осторожными в этом отношении, оставаться впереди технологий. Мы также призываем другие страны заниматься этой проблемой", — сказала Манделкер.

По ее словам, только режим регулирования, реализуемый по всему миру, может быть успешным.