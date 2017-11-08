МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россия настроена на реализацию многосторонних инфраструктурных проектов со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе создание энергетического "суперкольца" Россия — Китай — Южная Корея — Япония и транспортного перехода между японским Хоккайдо и российским Сахалином, заявил президент Владимир Путин.

Президент России примет участие в 25-м саммите АТЭС, который состоится в Дананге (Вьетнам) 10-11 ноября.

"Мы настроены на реализацию двусторонних и многосторонних инфраструктурных проектов, которые свяжут наши экономики и рынки. Имею в виду, в том числе, энергетическое "суперкольцо", объединяющее Россию, Китай, Японию и Республику Корея или транспортный переход между Сахалином и Хоккайдо", — написал Путин в своей статье "XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и гармоничному развитию".

Президент отдельно отметил идею по созданию Большого Евразийского партнерства и формирование инициативы "Один пояс – один путь". По его словам, "это гибкий, современный проект, открытый для присоединения других участников".

По мнению российского лидера, основой эффективной интеграции призвано стать комплексное развитие инфраструктуры, в том числе транспортной, телекоммуникационной и энергетической. "Сегодня Россия активно модернизирует морские и воздушные порты на Дальнем Востоке, развивает трансконтинентальные железнодорожные маршруты, строит новые газо- и нефтепроводы", — констатировал Путин.

Он также рассказал об интеграции сибирских и дальневосточных территорий в систему хозяйственных связей АТР, которая связана с повышением инвестиционной привлекательности регионов России, встраиванию предприятий в международные производственные цепочки.

Путин подтвердил, что Россия готова к совместной работе по обеспечению устойчивого роста Азиатско-тихоокеанского региона. "Нацелены на заинтересованный разговор по всем названным вопросам в ходе предстоящего саммита в Дананге. Уверен, что вместе мы достойно решим задачи по обеспечению устойчивого, сбалансированного, гармоничного роста нашего общего региона, добьемся его процветания. Россия готова к такой совместной работе", — написал глава государства.