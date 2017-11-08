Путин: Россия надеется стать ведущим поставщиком продовольствия в АТР

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россия рассчитывает стать ведущим поставщиком экологически чистого продовольствия для соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону, сообщил президент Владимир Путин.

Вопросами продовольственной безопасности необходимо заниматься сообща, написал он в статье "XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и гармоничному развитию", текст которой опубликован на сайте Кремля. Предупреждение и ликвидация последствий природных катаклизмов и техногенных аварий, эпидемий и пандемий также требует совместного реагирования всех партнеров по АТР, добавил российский лидер.

Он отметил необходимость "думать о том, как обеспечить быстро растущую потребность региона в качественных, здоровых продуктах питания".

"Россия занимает лидирующие позиции в мире по экспорту зерна, растительных масел, рыбы и ряда других товаров. Рассчитываем стать ведущим поставщиком экологически чистого продовольствия для наших соседей по АТР и для этого принимаем меры по увеличению сельскохозяйственного производства, повышению его продуктивности", — говорится в статье.

В Дананге (Вьетнам) 10-11 ноября состоится 25-й саммит форума Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничества (АТЭС), По итогам саммита планируется принятие совместной Декларации лидеров, в которой будет дана оценка текущей региональной и мировой экономической ситуации, отражены согласованные подходы экономик АТЭС к решению актуальных задач современного этапа развития и намечены шаги на будущее.