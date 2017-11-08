В Мосгордуме считают, что блокчейн можно применять в управлении городом

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Технология блокчейн будет активно применяться в Москве в сфере управления городом, в частности в таких сферах как ЖКХ и здравоохранение, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников на заседании комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях популярной в мире криптовалюты биткоин. Российские банки и компании в настоящее время рассматривают возможность реализации целого ряда проектов в этой сфере.

По словам Шапошникова, столичные власти уже заявляли о том, что вопрос применения технологии блокчейн прорабатывается. Пилотный проект по использованию этой технологии будет реализован уже в следующем году Росреестром, ФНС и правительством Москвы для мониторинга достоверности сведений Единого госреестра недвижимости в столице.

В случае успешной реализации эксперимента, при помощи блокчейн можно будет проводить и регистрировать сделки (например, по аренде и покупке жилья), вести кадастровый учет, учет в сфере ЖКХ, распределять субсидии НКО, проводить конкурсы и аукционы, мониторить состояние здоровья пациентов и другое.

По мнению председателя городского парламента, назвать полный перечень тех сфер, где будет использоваться блокчейн, пока затруднительно. По его мнению, первоначально технология будет применена в городских сервисах и порталах. "На мой взгляд, внедрение блокчейн в городские порталы и сервисы – наиболее логичный и ожидаемый сценарий развития событий в ближайшем будущем", — отметил Шапошников.