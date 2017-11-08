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Экономика

Совфед ратифицировал договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

11:0508.11.2017
(обновлено: 11:08 08.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Совфед в среду ратифицировал договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ внес на ратификацию в парламент президент РФ.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом встречи участников заседания Евразийского межправительственного совета . Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Страны ЕАЭС обсудили детали соглашения по маркировке товаров
Целью договора является обеспечение единого таможенного регулирования в странах ЕАЭС. Таможенный кодекс (ТК) направлен на оптимизацию таможенных операций, дальнейшую либерализацию таможенных правил и кодификацию отдельно действующих в рамках ЕАЭС соглашений. Кодекс должен вступить в силу 1 января 2018 года.

Нормы ТК предполагают упрощение таможенных процедур, автоматизацию таможенных операций, применение механизма "единого окна", смещение акцентов контроля на этап после выпуска товаров, реализацию механизмов "прослеживаемости" движения товаров во внешней и взаимной торговле ЕАЭС.

Положения документа меняют подходы к институту уполномоченного экономического оператора, а также вносят существенные изменения и в порядок взимания таможенных платежей и их администрирования таможенными органами.

ТК предусматривает перевод таможенных операций в электронный вид, отказ от предоставления документов в момент предоставления электронной декларации и возможность совершения таможенных операций с учетом информационных систем без непосредственного участия должностных лиц таможенных органов, отказ от истребования документов и сведений о товарах, которые таможня может получить в своих информационных ресурсах.

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. 20 октября 2017
© РИА Новости / Нина Зотина
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Дворкович прокомментировал возможное введение единой валюты в ЕАЭС
Допускается возможность выпуска товаров в сокращенные сроки, освобождение от уплаты обеспечительных платежей при перевозках железнодорожным и воздушным транспортом, предоставление отсрочки по уплате платежей на один месяц.

Бюджетный комитет СФ отмечает, что кодексом установлены нормы, обеспечивающие осуществление единого таможенного регулирования на территории ЕАЭС, что должно способствовать дальнейшему углублению интеграции в рамках союза и его дальнейшему развитию.

Вместе с тем комитет "обращает внимание на необходимость приведения законодательных и нормативных актов национального законодательства в соответствие с нормами ТК ЕАЭС".

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Евразийский экономический союз
© РИА Новости, Инфографика
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Структура и задачи Евразийского экономического союза
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