Госдума приняла закон о страховых взносах на 2020 год

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон о сохранении на 2020 год действующего тарифа страховых взносов во внебюджетные фонды в размере 30%.

Для основной категории плательщиков в 2020 году сохраняется действие установленных на 2017-2019 годы тарифов в совокупном размере 30%. Из них тариф в Фонд социального страхования (ФСС) РФ составит 2,9%, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 5,1%, Пенсионный фонд РФ — 22% в пределах установленной базы и 10% сверх этой величины.

Максимально возможная база для начисления взносов на обязательное пенсионное страхование в 2017 году составляет 876 тысяч рублей.