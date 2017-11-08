Аксенов не стал рассказывать журналистам, как в Крыму обходят санкции

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал секретной информацию о механизмах обхода санкций иностранными инвесторами, работающими в регионе.

"Как мы обходим санкции, не скажу. Секретная информация. Это как инструмент защиты для тех инвесторов, которые хотят работать в Крыму", — сказал Аксенов на встрече с иностранными журналистами.

По его словам, в основном инвесторы открывают компании в "материковой" части России с российскими учредителями, а затем заходят в Крым.

"Мы настроены на конструктив и хотим, чтобы Крым, наконец, с точки зрения санкционного режима преодолел эту блокаду. Но если не будет таких последствий, то мы и так готовы жить и работать, строить Крым, как субъект Российской Федерации, успешный и процветающий", — сказал Аксенов.

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