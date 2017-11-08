Аксенов сообщил о работе в Крыму ряда крупных инвесторов из Италии

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму уже работает ряд крупных итальянских инвесторов, сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с иностранными журналистами.

По его словам, делегации из Италии, в том числе с участием депутатов, уже неоднократно посещали Крым.

"Со многими из них у меня личные сложились хорошие отношения… Ряд инвесторов крупных из Италии уже работает на территории Республики Крым", — сказал Аксенов.

На встрече присутствовали журналисты из Греции, Италии, Словакии, Уганды.

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