Доходы бюджета Крыма растут в геометрической прогрессии, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Доходы бюджета Крыма растут в геометрической прогрессии и существенно превысили показатели украинского периода, заявил глава республики Сергей Аксенов на встрече с иностранными журналистами.

На встрече присутствовали журналисты из Греции, Италии, Словакии, Уганды.

"У нас показатели, с точки зрения нашего бюджета, растут каждый год. При чем в геометрической прогрессии", — сказал Аксенов.

По его словам, показатели бюджета республики в 2013 году, когда Крым был в составе Украины, в рублевом эквиваленте достигали 22 миллиардов рублей.

"В 2014 году бюджет республики Крым, который мы собирали сами, без помощи федерального центра, был 18 миллиардов рублей, в 2015 году — 24 миллиарда рублей, в 2016 году – уже 38 миллиардов рублей, в 2017 – будет 44-45 миллиардов, а в 2018 – 53 миллиарда. Плюс, федеральная помощь региону составляет ежегодно от 60 до 90 миллиардов рублей", — сказал Аксенов.

Таким образом, по его словам, Крым превысил показатели украинского периода по сбору собственных доходов более чем в два раза, а с федеральной помощью — в шесть раз.

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