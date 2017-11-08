Крым намерен выйти на советский уровень сельхозпроизводства

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Крым намерен выйти на уровень производства сельхозпродукции 1989 года, когда в республике собирали три миллиона тонн зерновых, сообщил глава региона Сергей Аксенов на встрече иностранными журналистами.
"Мы боремся сегодня за то, чтобы выйти на уровень производства сельхозпродукции 1989 года. Мы зерновых в этом году получили рекордный урожай — полтора миллиона тонн. При Украине таких урожаев не было. В 89-м году урожай зерновых в Крыму был 3 миллиона тонн, практически в два раза больше", — сказал Аксенов.
Кроме того, глава республики подчеркнул, что плодовоовощной продукции республика в настоящее время выпускает лишь 30% от общего объема 1989 года.
"Мы сегодня догоняем то, чего Советский союз уже достиг в свое время. Имел такой потенциал", — подчеркнул Аксенов.
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