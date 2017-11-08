Крым намерен выйти на советский уровень сельхозпроизводства

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Крым намерен выйти на уровень производства сельхозпродукции 1989 года, когда в республике собирали три миллиона тонн зерновых, сообщил глава региона Сергей Аксенов на встрече иностранными журналистами.

На встрече присутствовали представители СМИ из Греции, Италии, Словакии, Уганды.

"Мы боремся сегодня за то, чтобы выйти на уровень производства сельхозпродукции 1989 года. Мы зерновых в этом году получили рекордный урожай — полтора миллиона тонн. При Украине таких урожаев не было. В 89-м году урожай зерновых в Крыму был 3 миллиона тонн, практически в два раза больше", — сказал Аксенов.

Кроме того, глава республики подчеркнул, что плодовоовощной продукции республика в настоящее время выпускает лишь 30% от общего объема 1989 года.

"Мы сегодня догоняем то, чего Советский союз уже достиг в свое время. Имел такой потенциал", — подчеркнул Аксенов.

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