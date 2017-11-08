СМИ: герцогство принца Чарльза вложило в офшоры миллионы фунтов

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Управляющие британским герцогством Корнуолл, которое принадлежит принцу Уэльскому Чарльзу, вложили несколько миллионов фунтов в офшорные фонды и компании, в том числе зарегистрированную на Бермудских островах компанию близкого друга Чарльза, сообщает газета Guardian ссылкой на данные нового офшорного досье, получившего название Paradise Papers.
По данным газеты, герцогство в условиях секретности инвестировало около 100 тысяч долларов в компанию друга принца Чарльза – миллионера, коннозаводчика Хью ван Катсема, с которым они познакомились во время учебы в Кембриджском университете. Тот факт, что средства были переданы в тайне, при условии что у герцогства нет налоговых льгот, может стать причиной для "неудобных вопросов", пишет газета.
Член парламента Великобритании от партии лейбористов Маргарет Ходж считает, что обнародованные сведения говорят о необходимости большей прозрачности. "Мне ясно, что принц Чарльз мог не знать или мог не понимать природу инвестиций в компанию его друга", — приводит газета слова Ходж.