СМИ: герцогство принца Чарльза вложило в офшоры миллионы фунтов

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Управляющие британским герцогством Корнуолл, которое принадлежит принцу Уэльскому Чарльзу, вложили несколько миллионов фунтов в офшорные фонды и компании, в том числе зарегистрированную на Бермудских островах компанию близкого друга Чарльза, сообщает газета Guardian ссылкой на данные нового офшорного досье, получившего название Paradise Papers.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый в частности одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовал в воскресенье материалы о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. Подборка материалов включает в себя порядка 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из юркомпании Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах, и охватывающих период свыше 50 лет.

По данным газеты, герцогство в условиях секретности инвестировало около 100 тысяч долларов в компанию друга принца Чарльза – миллионера, коннозаводчика Хью ван Катсема, с которым они познакомились во время учебы в Кембриджском университете. Тот факт, что средства были переданы в тайне, при условии что у герцогства нет налоговых льгот, может стать причиной для "неудобных вопросов", пишет газета.

Как сообщает герцогство, принц Чарльз "не участвовал напрямую в принятии решений, связанных с инвестициями".

Член парламента Великобритании от партии лейбористов Маргарет Ходж считает, что обнародованные сведения говорят о необходимости большей прозрачности. "Мне ясно, что принц Чарльз мог не знать или мог не понимать природу инвестиций в компанию его друга", — приводит газета слова Ходж.