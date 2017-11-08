СМИ рассказали от отказе Бразилии от присоединения к ОПЕК+

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Бразилия отвергла неформальное предложение Саудовской Аравии присоединиться к соглашению ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+), регламентирующему ограничения объемов добычи нефти, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на секретаря по нефти, природному газу и возобновляемым источникам энергии министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Марсио Феликса.
"Они обеспокоены ростом производства в Бразилии. Мы уже объясняли, что Бразилия не может это сделать", — приводит агентство слова Феликса.
Крупнейшая бразильская энергетическая компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. Завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов.