Никифоров призвал отказаться от термина "крипторубль"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров считает недостаточно корректным использование терминов "криптовалюта" или "крипторубль" и предлагает называть эти инструменты "цифровой токен".

"Сам по себе термин "криптовалюта" или "крипторубль" звучит достаточно некорректно с точки зрения самого банковского законодательства. Я считаю, что более корректно использовать термин, к примеру, "цифровой токен". И хотя это новая сущность, чуждая, может быть, гражданам, скорее, более знакомая специалистам, тем не менее, нужно именно такой термин отдельный специфический вводить и прописывать права и обязанности при правовых отношениях, возникающих с ним", — сказал министр журналистам во вторник.

"То есть это некий аналог цифрового товара. Но для того, чтобы эта отрасль развивалась, это просто требует отдельных решений с точки зрения законодательства и соблюдения других норм, свойственных такого рода активам", — добавил министр.

Президент РФ в октябре поручил правительству совместно с ЦБ до 1 июля 2018 года подготовить поправки в законодательство РФ, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг. Кроме того, им поручено подготовить поправки по определению статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий (в том числе таких, как "технология распределенных реестров", "цифровой аккредитив", "цифровая закладная", "криптовалюта", "токен", "смарт-контракт") исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в РФ.

По словам Никифорова, в рамках этих поручений предусмотрен механизм пилотных проектов или "правовых песочниц". Сейчас Минкомсвязь совместно с ЦБ ведет диалог в этом направлении, отметил министр. "Это пилотные проекты, которые позволят отработать саму технологию. Обсуждается с ЦБ, что это может быть. Наша роль здесь технологическая, мы отвечаем за саму технологию. А их вопрос – это уже, собственно, правоприменение в контексте банковского законодательства. В каком-то смысле эта работа уже идет, мы это поручение уже исполняем", — отметил Никифоров.