Коммунальные тарифы в России выросли с начала года на 4,5%, сообщил Росстат

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Тарифы на коммунальные услуги в России за январь-октябрь 2017 года увеличились на 4,5%, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) во вторник.

Наименьший рост за отчетный период — 3,8% — зафиксирован на услуги отопления, наибольший — 6,8% — в водоотведении.

Также, согласно данным Росстата, холодное и горячее водоснабжение за 10 месяцев текущего года подорожало на 5,5% каждое, газоснабжение — на 4,1%, электроснабжение — также на 4,1%.

Ежегодное повышение размера коммунальных платежей утверждается правительством в соответствии с прогнозом социально-экономического развития страны на ближайшие годы. Факторами, влияющими на увеличение тарифов, являются рост цен на газ, электроэнергию, а также инфляция.

С 2012 года повышение тарифов на коммунальные услуги (электро- и газоснабжение, отопление, водоснабжение (горячее и холодное) и водоотведение (канализация)) происходит с 1 июля, что, по мнению властей, должно помогать сдерживать инфляцию. То есть, в период с 1 января по 30 июня действующие тарифы являются такими же, как они были по состоянию на 31 декабря предыдущего года.

Тариф на жилищные услуги также меняется раз в год, но это может произойти как с 1 января, так и с 1 июля в зависимости от решения управляющей компании или муниципалитета.