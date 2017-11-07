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Экономика

Иностранные инвесторы объяснили, почему выбирают Липецк

17:1907.11.2017
(обновлено: 17:22 07.11.2017)
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© Fotolia / pressmasterРаботники экономической сферы. Архивное фотоРаботники экономической сферы. Архивное фото
© Fotolia / pressmaster

ЛИПЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. На площадке XIII Международной конференции "Липецкая область: развитие через инвестиции" представители международного бизнеса в числе основных причин размещения производств в данном регионе назвали хорошую инфраструктуру, высокую квалификацию специалистов и всестороннюю поддержку местных властей, сообщил корреспондент РИА Новости.

Объем заявленных инвестиций компаний-резидентов особой экономической зоны "Липецк" составляет 172 миллиарда рублей, 46,4 миллиарда — уже освоены. В настоящее время здесь построено и введено в эксплуатацию 19 заводов, еще десять предприятий строятся.

Амбициозные планы бельгийцев

Бельгийская компания "Бекарт Липецк", производящая металлокорд, бортовую проволоку и стальную фибру Dramix, открыла свой завод на территории ОЭЗ "Липецк" в январе 2010 года. Компания ежегодно расширяет производство, налаживает выпуск новой продукции, увеличивает ее объем. Сегодня на предприятии работает 350 человек.

"Было несколько причин для того, чтобы выбрать для строительства нового завода именно Липецк. Первое, это месторасположение — близкое к Москве и очень выгодное по отношению ко всем нашим российским клиентам. Второе, наличие необходимой инфраструктуры и готовых коммуникаций. И третье, очень важное, это то, что компания нашла взаимопонимание с правительством области", — сообщил на конференции генеральный директор ООО "Бекарт Липецк" Фреди Бартоломис.

Завод был открыт в начале 2010 года.

Липецк. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Инновационный проект "Интермаш" создадут в Липецкой области до 2020 года
"На тот момент была запущена только первая фаза производства, далее мы каждый год увеличивали наши мощности и открывали новые производства. В частности, недавно наладили выпуск строительной фибры Dramix, а в сентябре дали старт установке второй линии гальванизации", — добавил Бартоломис.

По его словам, в прошлом году объем производства увеличился вдвое по сравнению с тем, что было четыре года назад. В текущем году объем выпускаемой продукции вырос еще в два раза.

"У нас есть очень амбициозная цель повторить успех двух предыдущих лет и снова увеличить объем вдвое. Два ключевых показателя, которые помогают компании расти, это, повторю, поддержка правительства области и высокая квалификация наших российских сотрудников", — подчеркнул Бартоломис.

Китайский производитель из Чаплыгина "орошает" треть России

Китайская компания "Новый век агротехнологий" обосновалась в городе Чаплыгине Липецкой области.

Рост экономики
© Fotolia / Romolo Tavani
Общий объем инвестиций в Липецкую область за 5 лет составил 550 млрд рублей
"В 2012 году мы открыли здесь завод, выпускающий капельные трубы и другие комплектующие для капельного орошения. Продукция предназначена для сельхозпредприятий. В России это теперь товар импортозамещения, а раньше такая продукция поставлялась только из-за рубежа. Это самый эффективный метод полива, который значительно повышает урожайность. За шесть лет мы запустили пять линий производства. И сейчас выпускаем около 300 миллионов метров капельных труб в год, обеспечивая около 30 процентов потребности России в капельном орошении", — поделился с участниками форума генеральный директор ЗАО "Новый век агротехнологий" Ци Тао.

Он также привел другие цифры: вложения компании в производство составили 320 миллионов рублей, на предприятии в Чаплыгине создано 60 рабочих мест, а налоговые отчисления за прошлый год превысили 60 миллионов рублей. Сегодня продукция ЗАО "Новый век агротехнологий" поставляется в 55 регионов России.

Итальянцы считают себя пионерами по освоению ОЭЗ "Липецк"

По мнению вице-президента Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини, в Липецкой области комфортно налаживать бизнес, поскольку власти внимательно относятся к нуждам как российских, так и иностранных инвесторов.

Клубника и голубика. Архивное фото
© Fotolia / goccedicolore
В Липецкой области запущен завод по шоковой заморозке ягод и фруктов
"Липецк еще в 1990-е годы был инициатором новой политики, новых тенденций в сфере инвестиционного развития. Это сейчас в российских регионах идет конкуренция, где у кого лучше. Но Липецкая область была первой, и у ее руководства есть своя "фишка": стремление к продуманному и грамотному территориальному маркетингу. Молодцы! Они готовы все показывать, и этот формат дает возможность увидеть и потрогать. Нам, итальянцам, такой подход близок. Неслучайно, итальянские инвесторы первыми пришли в особую экономическую зону региона. И я обещаю, что не уйду на пенсию, пока не приведу сюда еще три-четыре компании. Нашу страну давно связывают с областью не только производственные отношения, но и культурные, дружественные", — сказал на конференции Торрембини.

На сегодняшний день в регионе работает более сорока итальянских фирм. В Липецке есть школа, где дети изучают итальянский язык. В рамках международного сотрудничества проводится множество культурных и образовательных мероприятий. Именно по такому принципу правительство Липецкой области выстраивает отношения со всеми странами, чьи представители приходят на ее территорию и вместе с производствами создают новые возможности для развития региона.

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