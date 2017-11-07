Часть контракта Эрбиля и "Роснефти" может быть передана Багдаду

КАИР, 7 ноя — РИА Новости. Часть контракта между Иракским Курдистаном и "Роснефтью" по купле-продаже курдской нефти может быть передана Багдаду, заявил в интервью РИА Новости глава комитета по финансам и вопросам экономики парламента автономии Иззат Сабер.

По словам политика, пакет контрактов Иракского Курдистана и "Роснефти" включает в себя покупку российским нефтяным гигантом "от 60% др 70% всего экспорта нефти автономии по ценам ниже мировых". Однако выполнить его, отметил Сабер, уже нереально из-за того, что экспорт из Региона Курдистан сократился с 700 до 200 тысяч баррелей в сутки (после операции иракской армии по восстановлению контроля над спорными территориями).

"Компании "Роснефть" придется вести переговоры с иракским правительством о способе исполнения этого контракта, заключенного с Курдистаном, и возможности передачи правительству в Багдаде части этого контракта", — сказал Сабер, являющийся также членом комитета по энергетике и полезным ископаемым регионального парламента.

Иракские федеральные силы в середине октября восстановили контроль над нефтяной провинцией Киркук. Добыча на расположенных в провинции месторождениях Avana и Bey Hasan составляет около 250 тысяч баррелей нефти в сутки. Также иракские военные вернули под свой контроль спорные территории близ Мосула в провинции Найнава, на которых также расположены нефтяные месторождения.

Сумма пакета контрактов с российским нефтяным гигантом по данным Сабера, превышает три миллиарда долларов.

В феврале 2017 года "Роснефть" и региональное Иракское Правительство Курдистана заключили соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Был заключен контракт на покупку и продажу нефти с 2017 по 2019 год. В сентябре стороны провели переговоры о возможности участия компании в проекте по финансированию строительства газопровода в Курдистане. Ожидается, что отдельное соглашение будет подписано до конца года.

"Роснефть" 18 октября сообщила, что подписала с правительством Иракского Курдистана документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции (СРП) в отношении пяти блоков, расположенных на территории региона. 20 октября "Роснефть" и Иракский Курдистан объявили о начале реализации проекта по эксплуатации нефтепровода, доля российской компании в котором может оставить 60%.