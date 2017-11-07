В Иракском Курдистане раскрыли детали контракта с "Роснефтью"

КАИР, 7 ноя — РИА Новости. Иракский Курдистан планирует инвестировать 1 миллиард долларов из суммы контрактов с "Роснефтью" в развитие пяти нефтяных блоков в регионе, заявил в интервью РИА Новости глава комитета по финансам и вопросам экономики парламента автономии Иззат Сабер.

"Третий миллиард (из пакета контрактов "Роснефти" — ред.) будет инвестирован в развитие пяти нефтяных блоков в Регионе Курдистан – это Avana, Bey Hasan, Miran, Ain Zalah, Bagwan, эти деньги пока не выплачивались", — сказал Сабер, который является также членом комитета по энергетике и полезным ископаемым регионального парламента.

Сумма пакета контрактов с российским нефтяным гигантом, по данным Сабера, превышает три миллиарда долларов США. Один миллиард, по словам политика, направлен в качестве аванса правительству Иракского Курдистана, которое использовало его для погашения долга перед эмиратской нефтегазовой компанией Dana Gas. Второй планируется вложить в строительство газопровода до турецкого Джейхана.

В феврале 2017 года "Роснефть" и региональное Иракское Правительство Курдистана заключили соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Был заключен контракт на покупку и продажу нефти с 2017 по 2019 год. В сентябре стороны провели переговоры о возможности участия компании в проекте по финансированию строительства газопровода в Курдистане. Ожидается, что отдельное соглашение будет подписано до конца года.

"Роснефть" 18 октября сообщила, что подписала с правительством Иракского Курдистана документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции (СРП) в отношении пяти блоков, расположенных на территории региона. 20 октября "Роснефть" и Иракский Курдистан объявили о начале реализации проекта по эксплуатации нефтепровода, доля российской компании в котором может оставить 60%.

Автономный регион Иракский Курдистан 25 сентября провел референдум о независимости от Ирака, на котором за отделение проголосовали около 93% курдов. Багдад не давал согласие на проведение референдума и не признал его итоги.

Багдад после проведения курдами референдума пошел на ряд санкционных мер в отношении курдского регионального правительства, а также начал силовую операцию на спорных с автономией территориях, в первую очередь в провинции Киркук. Стороны пытаются вести диалог, однако противоречия сохраняются по ряду вопросов.