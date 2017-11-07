AliExpress намерена сократить срок доставки товаров в Россию

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости/Прайм. Китайская торговая онлайн-платформа AliExpress намерена с 11 ноября сократить сроки доставки товаров в Россию до 10 рабочих дней, говорится в пресс-релизе AliExpress.

"Покупки с AliExpress, начиная с распродажи 11 ноября (Всемирный день шопинга — ред.), будут доставляться до 10 дней. Компания впервые попробует модель маркетплейса с собственной доставкой. Логистическая компания Cainiao, которая входит в группу Alibaba, обеспечит российский AliExpress ускоренной доставкой товаров", — говорится в сообщении.

Для ускорения сроков доставки компания заключила партнерства с "Почтой России" и грузовой авиакомпанией AirBridgeCargo. Одновременно ведутся переговоры для расширения пула чартерных партнеров. Кроме того, AliExpress указывает, что теперь заказы будут отправляться не продавцами, как обычно, а непосредственно компанией — все посылки будут объединены на складах компании в Китае.

"Запуск чартерной программы поможет значительно сократить время доставки товара для трансграничных покупок. Благодаря этому мы сможем более эффективно управлять не только доставкой до России, но и совместно с нашими партнерами внутри страны оптимизировать логистические процессы", — отметил директор по развитию бизнеса Cainiao в России и странах СНГ Алекс Васильев, слова которого приводятся в релизе.

В свою очередь в "Почте России" сообщили РИА Новости, что доставка товаров будет организована на собственных самолетах "Почты" ТУ-204С-100, которые увеличили количество регулярных авиарейсов из Китая в Россию. Так, самолеты компании с августа совершают полеты по маршруту Ханчжоу-Новосибирск трижды в неделю, а с ноября 2017 года — пять раз в неделю.

"В преддверии высокого сезона увеличение количества маршрутов позволит ускорить доставку потребителям растущих объемов отправлений из Китая", — указали в "Почте". В этом году во время пикового периода в ноябре-декабре компания планирует ежемесячно обрабатывать не менее 40 миллионов международных отправлений с товарным вложением, что примерно на треть превышает объемы прошлого года.