Рынок российских акций и рубль растут на фоне нефти выше $64

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Елена Лыкова. Рынок акций РФ и рубль в начале торгов вырастут на фоне нефти выше 64 долларов за баррель по марке Brent, считают трейдеры.
Высокие котировки нефти будут способствовать покупкам российских акций, полагают эксперты.
Прогнозы
В понедельник после 18.00 мск мы наблюдали очередной виток роста нефтяных цен, Brent поднялась на 3%, до 64,2 доллара за баррель — это максимум с июня 2015 года, отмечает Роман Ткачук из "Альпари".
Во вторник российский фондовый рынок откроется с гэпом вверх, индекс РТС на открытии может прибавить порядка 3% и в течение торгов продолжить рост, уверен Ткачук. Этому способствует позитивный внешний фон, прежде всего – рост котировок нефти, поясняет он. Показательно, что стоимость нефти в рублях выросла до 3700 – это позитив для российских акций, отмечает аналитик.
По его мнению, индекс ММВБ сегодня закрепится выше 2100 пунктов и в ближайшее время протестирует уровень 2120 пунктов.
Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал" ожидает открытия рынка с существенным повышением порядка 0,3-0,5% по индексу ММВБ, около отметки 2090 пунктов. Ближайшими поддержками станут уровни 2080, 2070 пунктов, в качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2100, 2110 пунктов, добавляет он.
На данный момент российская валюта имеет все шансы вернуться снова в привычный диапазон, если сможет закрепиться под 58,4 рубля против доллара, считает Сергей Дроздов из "Фианама". При реализации данного сценария локальной поддержкой выступит отметка 58 рублей, добавляет он.
Рубль уже не сможет игнорировать рост нефтяных котировок, курс доллар/рубль опуститься в район 58 рубля, а евро/рубль к 67,5 рубля, прогнозирует Ткачук.
Внешние факторы
Основные американские фондовые индексы в понедельник вновь обновили рекорды на фоне новостей компаний США и надежд на реализацию налоговой реформы.
Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 64,27 доллара за баррель по марке Brent.
Курс евро торговался на уровне предыдущего закрытия — 1,1607 доллара.
Итоги предыдущих торгов на рынке РФ
Индекс ММВБ к закрытию пятницы вырос на 0,39% — до 2081,15 пункта, индекс РТС снизился на 0,83%, до 1109,38 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы повысился на 92 копейки, до 59,08 рубля, евро — на 81 копейку, до 68,6 рубля, следует из данных Московской биржи.