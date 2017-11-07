Рынок российских акций и рубль растут на фоне нефти выше $64

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Елена Лыкова. Рынок акций РФ и рубль в начале торгов вырастут на фоне нефти выше 64 долларов за баррель по марке Brent, считают трейдеры.

Высокие котировки нефти будут способствовать покупкам российских акций, полагают эксперты.

Прогнозы

В понедельник после 18.00 мск мы наблюдали очередной виток роста нефтяных цен, Brent поднялась на 3%, до 64,2 доллара за баррель — это максимум с июня 2015 года, отмечает Роман Ткачук из "Альпари".

"Поводом стали пуск ракеты из Йемена в направлении Эр-Рияда и "игры престолов" в Саудовской Аравии – задержано 40 влиятельных лиц", — отмечает он.

Во вторник российский фондовый рынок откроется с гэпом вверх, индекс РТС на открытии может прибавить порядка 3% и в течение торгов продолжить рост, уверен Ткачук. Этому способствует позитивный внешний фон, прежде всего – рост котировок нефти, поясняет он. Показательно, что стоимость нефти в рублях выросла до 3700 – это позитив для российских акций, отмечает аналитик.

По его мнению, индекс ММВБ сегодня закрепится выше 2100 пунктов и в ближайшее время протестирует уровень 2120 пунктов.

Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал" ожидает открытия рынка с существенным повышением порядка 0,3-0,5% по индексу ММВБ, около отметки 2090 пунктов. Ближайшими поддержками станут уровни 2080, 2070 пунктов, в качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2100, 2110 пунктов, добавляет он.

"После позитивного старта торгов вероятны дальнейшие попытки повышения индекса ММВБ к уровню 2100 пунктов, который выступает для него ближайшей целью и сопротивлением. Этому способствует сильное повышение стоимости фьючерсов на нефть, состоявшееся в понедельник", — говорит аналитик.

На данный момент российская валюта имеет все шансы вернуться снова в привычный диапазон, если сможет закрепиться под 58,4 рубля против доллара, считает Сергей Дроздов из "Фианама". При реализации данного сценария локальной поддержкой выступит отметка 58 рублей, добавляет он.

Рубль уже не сможет игнорировать рост нефтяных котировок, курс доллар/рубль опуститься в район 58 рубля, а евро/рубль к 67,5 рубля, прогнозирует Ткачук.

Внешние факторы

Основные американские фондовые индексы в понедельник вновь обновили рекорды на фоне новостей компаний США и надежд на реализацию налоговой реформы.

Фьючерсы на американские индексы растут до 0,14-0,27%. Азиатские биржи растут в пределах 0,55-1,73%: гонконгский Hang Seng Index — на 1,31%, шанхайский SSE Composite — на 0,55%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1%, японский фондовый индекс Nikkei 225 – на 1,73%. японский индекс Nikkei вырос до максимальной отметки с 1992 года на фоне оптимизма на американских биржевых рынках в понедельник.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 64,27 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро торговался на уровне предыдущего закрытия — 1,1607 доллара.

Итоги предыдущих торгов на рынке РФ

Рынок акций РФ в пятницу закрылся разнонаправленно по основным индексам на фоне значительного ослабления рубля.

Индекс ММВБ к закрытию пятницы вырос на 0,39% — до 2081,15 пункта, индекс РТС снизился на 0,83%, до 1109,38 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы повысился на 92 копейки, до 59,08 рубля, евро — на 81 копейку, до 68,6 рубля, следует из данных Московской биржи.