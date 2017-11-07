В Приморье построят агрохаб для развития торговли между Россией и Китаем

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что министерство готово поддержать строительство в Приморье крупного агрологистического хаба для развития двусторонней торговли между РФ и КНР, сообщает администрация края.

Ткачев обсудил этот вопрос в Москве с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко.

"На этой неделе в ходе 22-й регулярной встречи глав правительств России и Китая между аграрными ведомствами подписаны протоколы по экспорту в Китай российской пшеницы и других сельхозкультур. В этой связи строительство в Приморье крупного агрологистического хаба позволит увеличить объемы двусторонней торговли. Минсельхоз России готов оказывать всестороннюю поддержку для развития этого и других подобных проектов", – сказал министр.

Тарасенко отметил, что с потенциальными инвесторами уже ведутся переговоры по созданию племенных хозяйств, зверофабрик, приобретению семян.

По данным администрации края, Ткачев также поддержал идею Тарасенко о проведении в Приморье сельскохозяйственной выставки регионов Дальнего Востока и отметил, что Министерство сельского хозяйства готово оказать поддержку региону в перспективе по всем предложенным проектам.