Украина за 10 месяцев увеличила импорт антрацита в 1,8 раза

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Украина в январе-октябре 2017 года увеличила импорт каменного угля и антрацита в денежном выражении в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,151 миллиарда долларов, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на информацию Государственной фискальной службы.
По данным Фискальной службы, за 10 месяцев Украина экспортировала каменный уголь и антрацит в Россию (на 48,7 миллиона долларов), Словакию (33 миллиона долларов), Турцию (2,6 миллиона долларов) и другие страны (3,9 миллиона долларов).
Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли. Поэтому Киеву приходится импортировать уголь, в прошлом были поставки из ЮАР.